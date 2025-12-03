|Player
|Position
|HT
|WT
|Hometown
|HS/PREVIOUS SCHOOL
|About
|
|DB
|6-1
|180
|Quitman, Ga.
|Brooks County
|Bio | Highlights
|
|OL
|6-6
|360
|Newnan, Ga.
|East Coweta
|Bio | Highlights
|
|DL
|6-4
|255
|Orlando, Fla.
|The First Academy
|Bio | Highlights
|
|OL
|6-5
|320
|Newnan, Ga.
|East Coweta
|Bio | Highlights
|
|DB
|6-0
|190
|Marietta, Ga.
|Sprayberry
|Bio | Highlights
|
|TE
|6-4
|235
|Marietta, Ga.
|Kell
|Bio | Highlights
|
|DL
|6-2
|310
|Kissimmee, Fla.
|Osceola H.S.
|Bio | Highlights
|
|P
|6-5
|190
|Roswell, Ga.
|Blessed Trinity
|Bio | Highlights
|
|DB
|5-11
|160
|Greenville, Fla.
|Madison County
|Bio | Highlights