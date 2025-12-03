GEORGIA TECH FOOTBALL 2026 NATIONAL SIGNING DAY

2026 Signing Class Roster

Signing Day Rosters Table
Player Position HT WT Hometown HS/PREVIOUS SCHOOL About
Trae Stevenson Jr. 		DB 6-1 180 Quitman, Ga. Brooks County Bio | Highlights
Courtlin Heard 		OL 6-6 360 Newnan, Ga. East Coweta Bio | Highlights
Lex Willis 		DL 6-4 255 Orlando, Fla. The First Academy Bio | Highlights
Courtney Heard 		OL 6-5 320 Newnan, Ga. East Coweta Bio | Highlights
Kealan Jones 		DB 6-0 190 Marietta, Ga. Sprayberry Bio | Highlights
Nate Agyemang 		TE 6-4 235 Marietta, Ga. Kell Bio | Highlights
Amier Clarke 		DL 6-2 310 Kissimmee, Fla. Osceola H.S. Bio | Highlights
Jonathan Genty 		P 6-5 190 Roswell, Ga. Blessed Trinity Bio | Highlights
L.J. Crumity 		DB 5-11 160 Greenville, Fla. Madison County Bio | Highlights

